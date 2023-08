Um motorista, não identificado, ficou levemente ferido após um acidente de trânsito na noite deste domingo (20), na Avenida Margarita, no bairro Jova Cidade, na zona norte de Manaus.

De acordo com a polícia, o motorista estava trafegando com o veículo quando capotou no via. Com o acidente, o motorista sofreu escoriações pelo corpo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Devido ao acidente, o trânsito no local apresentou lentidão.

Assista: motorista fica ferido após carro capotar em avenida de Manaus pic.twitter.com/CZM1mq3QxF — AM POST (@portalampost) August 21, 2023 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST