Assista: mototaxista morre ao ter cabeça esmagada por ônibus em avenida de Manaus

Redação AM POST

Um mototaxista, identificado como Alan Kardec Brasil, morreu em um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (11), na Avenida General Gonçalves, na Avenida Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, na zona sul de Manaus.

De acordo com a polícia, o condutor estava com um passageiro na garupa, quando houve uma retenção no trânsito e vários motoristas frearam bruscamente seus veículos, mas o mototaxista não conseguiu frear a tempo e atingiu a lateral de um carro.

Com a batida, o motociclista caiu no chão e foi atingido em cheio por um ônibus da linha 002 e foi arrastado por cerca de 5 metros. Alan ficou com a cabeça presa em uma das rodas do coletivo.

O garupa ficou ferido, mas foi socorrido e levado para uma unidade hospitalar.

O trânsito ficou caótico no local.

Posted by AM POST on Tuesday, July 11, 2023

Redação AM POST