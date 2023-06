Assista: Mulher pula de carro em movimento na Zona Norte de Manaus

Na noite da última sexta-feira, 2, câmeras de segurança flagraram o momento em que uma jovem, ainda não identificada, pula de um carro em movimento na rua 205, no núcleo 16, na Cidade Nova, zona Norte da capital.

O vídeo foi gravado por volta das 22h. O motorista faz a curva e acelera quando, de repente, a mulher pula do veículo em movimento. Ela cai no asfalto junto com os seus pertences e fica alguns segundos deitada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após esse momento, o condutor sai pela mesma porta que ela caiu, recolhe a bolsa, levanta a mulher do chão, a coloca no banco dianteiro e bate a porta com força.

Ela cai no asfalta junto com uma bolsa, fica alguns segundos deitada, até que o motorista sai pela mesma porta que ela caiu, recolhe a bolsa, joga no banco traseiro.

A cena chamou a atenção de moradores da área que ficaram preocupados com o ocorrido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST