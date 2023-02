Assista: Mulher se pronuncia após viralizar com barraco contra amante do marido em loja e conta detalhes da traição em Manaus

Redação AM POST*

Após viralizar com vídeo fazendo barraco dentro de uma loja Bemol em Manaus contra uma funcionária amante de seu marido, Aline Siqueira, se pronunciou nas redes sociais e contou detalhes sobre a traição.

“Tudo começou lá, tudo aconteceu nessa loja. Início de ano letivo fomos comprar material escolar com a família toda e ela nos atendeu, conversou comigo, agradou meu filho, passou a mão no cabelinho do meu filho, falou que minha família era linda. Que nojo!”, começou.

Aline conta que ela e o então marido não conseguiram comprar tudo naquele dia e retornaram à loja voltando a serem atendidos pela funcionária identificada apenas como Íris, mas acabou se distraindo com o filho pequeno momento em que o marido trocou telefone com Íris. “Aí começou e todos os encontros deles eram na Bemol quando ela pedia para o gerente para ir ao banheiro, como vocês viram nos prints que foram vazados”, contou.

Ela também relatou que o homem trabalha de madrugada e nunca imaginou que ele teria disposição para ter esse tipo de atitude. “Eu nunca imaginei que um cara que trabalha no terceiro turno… eu nunca ia imaginar a logística dessa traição”, afirmou.

A mulher afirma que tudo que não fez com a amante ela fez com o marido dando a entender que o agrediu. “Ele quis continuar sendo cafajeste e quando ele saiu daqui – do jeito que ele saiu porque tudo o que eu não fiz com a Íris eu fiz com ele – ele foi um fracassado como marido e como pai porque não pensou em ninguém”, disse.