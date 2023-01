Assista: Operação “Carga Pesada” flagra motoristas com irregularidades e veículos são removidos em Manaus

Redação AM POST*

Para coibir irregularidades no tráfego de veículos pesados nas principais vias da cidade, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou, nesta quarta-feira, 11/1, mais uma etapa da operação “Carga Pesada”, com objetivo de fiscalizar as condições dos veículos, além da documentação, conforme normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com aplicação de medidas para quem não segue a legislação.

A operação integrada contou com apoio do Batalhão de Trânsito (BPTran) e do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e ocorreu na Avenida Autaz Mirim, zona Leste de Manaus. Ao todo, foram removidos 15 veículos, sendo oito caminhões, cinco motocicletas, um micro-ônibus Alternativo e um veículo de passeio.

Na operação, foram realizadas 235 abordagens a caminhões, 62 a motos e 35 a demais veículos. Segundo o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, as fiscalizações para ordenar o trânsito de Manaus serão intensificadas.

“Temos feito um trabalho de juntar todos os órgãos de fiscalização de trânsito do Município e do Estado – e aqui destacamos o trabalho do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e da Polícia Militar para reduzir o número de acidentes. Esta operação é específica para veículos pesados, mas faremos também para veículos leves, motocicletas. Hoje, já foram verificados problemas com documentação e pneus em mau estado de conservação. Frisamos que as fiscalizações serão intensificadas neste ano para oferecer mais segurança à população”, destacou.

Motorista de caminhão que transita em todas as zonas da cidade, Daniel Santos de Oliveira, 47, atua na profissão há três anos e elogiou a operação. “Este trabalho é muito importante, há veículos com pneus muito desgastados e isto pode ocasionar acidentes. Este tipo de operação é muito correta, seria bom se houvesse muito mais em todas as áreas de cidade”, frisou.

