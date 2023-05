Assista: Prefeito David Almeida assina ordem de serviço para reforma do Terminal 3

Redação AM POST*

Como parte do pacote de modernização do sistema de transporte público da cidade, o prefeito de Manaus, David Almeida, assinou na tarde desta segunda-feira, 8/5, a ordem de serviço para a reforma do Terminal de Integração da Cidade Nova (T3), localizado na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, zona Norte. O projeto prevê a reestruturação de uma área de 6.923,28 metros quadrados, com um orçamento no valor de R$ 680 mil.

Segundo o chefe do Executivo municipal, ao longo do ano, outros terminais de integração em diferentes zonas da cidade também serão reformados, bem como a ampliação da renovação das frotas.

“Esse investimento faz parte da modernização que nós queremos para o transporte coletivo. Esse é o segundo terminal que nós iniciamos a reforma, primeiro foi o T2, e agora é a modernização do terminal 3, depois daremos a ordem de serviço para a construção do T7, na próxima semana sai a ordem de serviço para a modificação do T6 para rodoviária, vamos reformar 27 estações do expresso, além dos terminais nos bairros. Nós colocaremos também mais 150 novos ônibus com ar-condicionado, tudo isso faz parte dos investimentos da prefeitura para a melhoria do transporte coletivo na cidade”, garantiu Almeida.

A obra, realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), em parceria com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), visa modernizar o terminal, inaugurado em 2002, melhorar as condições de trabalho dos permissionários e otimizar a circulação das 32 mil pessoas que o espaço recebe diariamente.

As melhorias no espaço incluem ainda câmeras de segurança, monitores televisivos com horário dos ônibus em tempo real, em conexão com o aplicativo “Cadê meu Ônibus?”, nova estrutura de monitoramento e segurança, que contará com uma nova sala destinada à Guarda Municipal. Os guardas, além de estarem presentes no espaço, irão monitorar o terminal por meio de câmeras de reconhecimento facial.

“Não é uma simples reforma, essa obra será a modernização do espaço, porque o terminal vai receber serviços novos, nós teremos informação em tempo real sobre os ônibus, novas identificações dos pontos de parada, nova identidade visual e um sistema de segurança que já foi implantado no T2 e também no T1, aquele monitoramento em tempo real para que a gente possa efetivamente identificar as pessoas, esse é um novo conceito aplicado na cidade de Manaus”, completou o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins.

Ao todo, 42 linhas passam pelo T3, atendendo a todos os bairros da zona Norte e parte das zonas Oeste e Leste. A prefeitura salienta, que com a nova intervenção, os usuários terão conforto, segurança e estrutura de qualidade.

Infraestrutura

A intervenção prevê a aplicação de nova pintura, reformas nos banheiros, reparos na cobertura e troca da iluminação. Também serão aplicadas faixas de pedestres e linhas de bordo, para sinalização viária, e uma nova identidade visual deve ser implementada.

“Essa é a gestão do prefeito David Almeida, que não deixa nada para depois. Iremos fazer uma força-tarefa para entregar à população aquilo que ela merece. É por aqui que as pessoas passam todos os dias para o seu trabalho e muitos tiram sustento por intermédio dessas bancas. O que foi feito no Terminal 2 será replicado aqui”, enfatiza o secretário de Obras, Renato Junior.

A obra vai incluir também a reforma dos boxes, contemplando cerca de 110 permissionários de forma fixa e 30 ambulantes. O permissionário José Soares, de 47 anos, comemora a notícia da ordem de serviço e relata que, por meio desta reforma, terá mais qualidade no seu ambiente de trabalho.

“Vai melhorar mais, o ambiente ficará mais bonito, aconchegante, eu trabalho aqui há mais de 10 anos e vou ficar muito feliz com os serviços”, disse o permissionário.