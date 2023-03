Assista: Prefeito David Almeida faz live para destacar projetos que vão transformar a cara de Manaus

Redação AM POST*

O prefeito de Manaus, David Almeida, prestou contas e apresentou novos projetos que serão implementados na capital amazonense. As informações foram passadas durante uma live transmitida pelas redes sociais, no final da tarde desta sexta-feira, 17/3.

O primeiro tema esplanado pelo prefeito foi o empréstimo no valor de R$ 600 milhões aprovado pela Câmara Municipal de Manaus (CMM) que será investido em melhorias da infraestrutura da cidade. David Almeida destacou a construção de novos complexos viários e a intensificação do programa “Asfalta Manaus”.

“Nós solicitamos um empréstimo de R$ 600 milhões para fazer investimentos em Manaus. É um bom recurso que vai servir para a infraestrutura. Deste, vamos investir 230 milhões no programa Asfalta Manaus. Além disso, temos o projeto para a construção de um complexo viário no final da avenida Brasil com a avenida Coronel Teixeira. Essa intervenção vai ajudar a melhorar o trânsito naquele local. Além disso, outro ponto que deve ser alargado é o trecho da avenida Torquato Tapajós na altura da Nova Igreja Batista, para dar fluidez. Ali, temos quatro vias que se transformam em duas. Temos que agir para melhorar a vida da nossa população”, afirmou Almeida.

Outras áreas que também devem receber ainda em 2023, obras da prefeitura, são a avenida Umberto Calderaro, na altura da rua Belém, e a construção de uma passagem de nível na saída que irá interligar a as avenidas Ephigênio Salles e José Lindoso, mais conhecida como Torres.

Esporte

Na busca por transformar a capital amazonense em uma cidade esportiva, David Almeida anunciou que irá construir dez centros esportivos por toda a cidade. Um deles será no conjunto Juruá, no Alvorada, zona Centro-Oeste. A atual quadra será destruída e o espaço se tornará a “Casa do Vôlei” em Manaus.

Já o Centro Social Urbano (CSU) do Parque 10, voltará a viver os seus dias áureos. O espaço, tão importante na vida de muitos moradores do bairro da zona Centro-Sul, será finalmente revitalizado. A ideia do prefeito David Almeida é que o local seja um ponto de encontro das famílias.

Obras na zona Sul

Preocupado com as famílias da cidade de Manaus, David Almeida anunciou que irá iniciar a requalificação do igarapé do Crespo. A obra custará aos cofres municipais cerca de R$ 37 milhões e terá como objetivo acabar com o problema de alagamento na região.

Outra obra importante que irá sair do papel é a construção do mirante Rosa Almeida. O local se tornará um dos principais pontos turísticos da região Norte, uma vez que conta com uma vista privilegiada do Encontro das Águas e tem o projeto assinado pelo histórico arquiteto Oscar Niemeyer.

Mais próximo da população

No final da live, David Almeida anunciou que irá transformar em rotina a realização de transmissões pelas redes sociais. Para ele, além de fortalecer o relacionamento e a proximidade com a população, essa é uma forma de ouvir os cidadãos e compartilhar o que está sendo feito pela gestão municipal.

Assista: