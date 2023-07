Assista: Princípio de incêndio assusta clientes de picanharia em Manaus

Um princípio de incêndio no restaurante Picanha Mania, na noite desse sábado (29), assustou os clientes do estabelecimento da avenida Constantino Nery, bairro Chapada, zona Centro-Sul da capital. O local estava em pleno funcionamento no momento do sinistro.

O incêndio atingiu a caixa de energia do estabelecimento, mas felizmente, as chamas não se alastraram. O Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) foi acionado e fez a contenção do fogo.

O proprietário foi orientado pelos agentes após o ocorrido e o estabelecimento foi entregue.

Princípio de incêndio assusta clientes de picanharia em Manaus pic.twitter.com/lvjvqxQqD7 — AM POST (@portalampost) July 30, 2023

