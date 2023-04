Assista: Sikêra Jr convoca eleitores do AM a cobrarem deputado Silas Câmara por voto a favor de urgência do ‘PL da censura’

Redação AM POST*

O apresentador do Alerta, Sikêra Jr, de 56 anos, convocou os eleitores do Amazonas a cobrarem explicação do deputado federal, Silas Câmara, que faz parte dos cinco parlamentares da bancada do estado a votarem a favor do urgência na tramitação do projeto de lei das fake news (PL 2630/20), chamado de ‘PL da censura’. Sete deputados da bancada amazonense votaram na sessão da Câmara dos Deputados nessa terça-feira (25), quando o requerimento que pedia tramitação em regime de urgência foi aprovado com 238 votos favoráveis e 192 contrários.

Sikêra sugeriu que os eleitores fossem no Instagram do deputado bolsonarista pressioná-lo mas foi informado pela produção que o parlamentar bloqueou os comentários em suas publicações. Em seguida o apresentador colocou o e-mail do político e sugeriu a cobrança.

“Vamos colocar o e-mail do deputado Silas. Eu peço a você internauta que vá lá e pergunte: ‘deputado porque, existe um motivo do senhor está votando a favor para que acelerem uma lei como essa?’. Perguntem, cobrem ele é um homem do povo eu tenho certeza que ele vai responder um a um, ou pelo menos a assessoria. O povo vota e esquece em quem votou”, disse.

“É uma falta de respeito. Porque o senhor travou os comentários [das publicações no Instagram]?”, questionou.

O tema é espinhoso e resvala na liberdade de expressão, um valor constitucional (ainda). Não se pode obliterar o diálogo com o argumento convarde de se combater ‘desinformação e discurso de ódio’. Afinal, quem define o que é desinformação e discurso de ódio? Segundo o texto, uma tal ‘entidade autônoma de supervisão’ a ser criada. Frisa-se que o texto que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet é de difícil execução, pois impõe às plataformas a responsabilidade de moderação de todo conteúdo.