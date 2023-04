Assista: Titular da Semed, Dulce Almeida acusa de machismo vereador que a confrontou em escola de Manaus: “me senti abusada, invadida”

Redação AM POST*

A titular da Secretaria de Educação (SEMED), Dulce Almeida, se manifestou nas redes sociais nesta quarta-feira (26) após o vereador Rodrigo Guedes (PODEMOS) fazer confusão contra ela durante a entrega revitalizada da escola municipal General Aristides Barreto, no bairro Santo Antônio, zona Oeste, que atende cerca de 200 estudantes do 1° ao 5° ano do ensino fundamental 1, e estava há oito anos sem receber reformas. A briga começou após a secretária afirmar que nunca recebeu nenhum pedido de reforma da unidade de ensino e ele dizer que a escola só foi reaberta graças a determinação do Ministério Público do Amazonas (MP-AM) e reivindicação dele e da comunidade.

“Eu venho aqui expressar a vocês a minha indignação com uma situação que acabou de acontecer em uma escola no bairro Santo Antônio, onde, como mulher eu me senti abusada, invadida, por um vereador que gritou, esbravejou, tomou o microfone. Eu tive que ficar dentro de uma sala aguardando porque sou mulher, talvez, porque tenha vinda de periferia, porque sou uma professora. Estava toda a equipe lá e esse vereador esperou inclusive o prefeito se retirar com toda a segurança para esbravejar injúrias contra a minha pessoa. Foi pessoal”, declarou Dulce em suas redes sociais após o ocorrido.

Entenda o caso

Durante o evento, disse que nunca recebeu nenhum pedido de reforma da unidade de ensino. “Nós nunca recebemos nenhuma ofício“, disparou a secretária que em seguido entrou em uma sala.

De acordo com o parlamentar a escola só foi reaberta graças a determinação do Ministério Público do Amazonas (MP-AM). Rodrigo pegou o microfone, durante o evento, para falar mas o aparelho foi desligado e disse que a titular da pasta estaria mentindo.

“Eu mandei um ofício para a Semed, eu vou buscar e abrir uma investigação porque eu quero saber da secretária o que aconteceu com o ofício que eu mandei para ela. Eu mandei para ela informando do fechamento desta escola, a gente fez várias reivindicações, a professora Fátima e a comunidade ficaram aqui na frente manifestando pela reabertura da escola. Essa escola está abrindo por causa do Ministério Público do Amazonas, por causa do promotor Marcelo Pinto, que entrou com inquérito civil para reabrir essa escola e eu enviei documento sim, a secretária está mentindo na frente de todo mundo“, disse.

“Eu não vou permitir que a secretária minta, ela mentiu, o documento está lá, eu já pedi para minha equipe buscar e nós enviamos sim. Eu vou levar amanhã na sala da secretária porque ela está mentindo“, completou.