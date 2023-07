Assista: Vereador leva a sede da PF vítima das ações do cartel da gasolina em Manaus

O vereador Rodrigo Guedes (Podemos) disse que levou até a sede da Polícia Federal em Manaus provas e uma vítima do cartel da cartel da gasolina na capital. Para o parlamentar essa é a maior organização criminosa que atua na cidade.

Após a Polícia Federal realizar na última semana uma operação para identificar e reprimir possíveis práticas de crime de cartel praticado por postos de combustíveis de Manaus, Rodrigo Guedes decidiu falar abertamente sobre o assunto nas redes sociais.

“Tive uma reunião com o delegado da Operação Fora Cartel para repassar não só as informações que eu tenho, desde 2018, como também trouxe aqui um elemento chave, uma testemunha que testemunhou com as provas que também apresentará de que sofreu no cartel da gasolina, e demonstrou como que funciona o cartel envolvendo distribuidoras e postos, ou seja, um testemunho vivo, ocular e de quem realmente não participou, mas sofreu as ações do cartel”, disse.

Em sua gestão à frente do Procon Manaus, Rodrigo Guedes lutou contra os reajustes abusivos do preço da gasolina nos anos de 2018 e 2019. A denúncia sobre a prática foi levada a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, onde foi instaurada a CPI dos Combustíveis. Em 2022, motivada pela ação de Guedes, a Justiça condenou um posto de combustível pela prática de Cartel.

“Eu trouxe aqui outros elementos, provas, não só informações, mas provas que a gente vai deixar aqui, de como funciona na prática o cartel. Como um dono de posto que tente ali, fugir, queira fazer um mercado justo, ele não consegue porque as distribuidoras forçam ele a aumentar o preço, a ficar com preço igual aos outros”, declarou.

