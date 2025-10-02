Associação Amigos de Autistas no Amazonas recebe apoio da Cachaçaria do Dedé em feijoada beneficente

Notícias de Manaus – Neste sábado, dia 4 de outubro, a Cachaçaria do Dedé, realizará uma feijoada beneficente em comemoração aos seus 34 anos. Todo o valor arrecadado será destinado à Associação de Amigos dos Autistas do Amazonas (AMA-AM), contribuindo para os projetos sociais e a construção de uma nova sede da instituição. O evento terá início às 12h15 e contará com música ao vivo, rifas e diversos prêmios do Grupo Dedé Parente.

PUBLICIDADE

Leia mais: Procon-AM e MP-AM lançam medidas para proteger população de bebidas adulteradas com metanol

O chef Dedé Parente, presidente do grupo, destacou a importância da iniciativa: “Seguimos acreditando que a união entre a sociedade é capaz de gerar impacto real e positivo em benefício de todos. Esperamos que outras empresas também possam promover ações em apoio às causas solidárias”, afirmou. A ação beneficiará diretamente os 56 assistidos atualmente pela AMA-AM, além de auxiliar na manutenção da associação, incluindo pagamento de funcionários, aquisição de alimentos e demais despesas operacionais.

PUBLICIDADE

A presidente da AMA-AM, Selma Sanches, reforçou a relevância da parceria: “Somos muito gratos ao Chef Dedé pela sensibilidade em colaborar com a nossa causa. Os recursos arrecadados ajudarão a fortalecer nossos serviços e ampliar o atendimento”, disse.

Sobre a AMA-AM

Fundada em 29 de maio de 1997, a Associação de Amigos dos Autistas do Amazonas é uma entidade sem fins lucrativos voltada ao atendimento de pessoas com autismo e seus familiares. Atualmente, possui cerca de 100 pessoas cadastradas e oferece atividades educacionais, terapêuticas e sociais. A associação também promove inserção no mercado de trabalho em parceria com empresas do Distrito Industrial de Manaus.

Entre os espaços da instituição estão o Centro de Vivência Magnólia e o Espaço Daniela Braga, localizados em um terreno de 36.000 m², com 1.980 m² de área construída. A missão da AMA-AM é proporcionar às pessoas com autismo uma vida mais próxima do normal, incentivando sua integração educacional, social e profissional no Amazonas.