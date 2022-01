Atendimento presencial no Sine Amazonas fica suspenso a partir de segunda

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), que administra o Sistema Nacional de Emprego do Amazonas (Sine-Am), informa que o atendimento presencial está suspenso por uma semana; e todos os serviços que são oferecidos pelo Sine/Am serão feitos através do WhatsApp (92) 98433-5624 e no Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br).

Continua depois da Publicidade

O motivo da suspensão do atendimento presencial é para resguardar a saúde dos servidores e das pessoas que frequentam as dependências do Sine Amazonas.

A medida entra em vigor a partir desta segunda-feira (24/01), e vai até a próxima sexta-feira, 29 de janeiro.

De acordo com a titular da Setemp, Neila Azrak, o momento é de alerta e cuidado: “pedimos a compreensão de todos, haja vista que daremos continuidade aos serviços através do WhatsApp e Portal do Trabalhador”.

Continua depois da Publicidade

Novas alterações serão informadas pelas redes sociais da Setemp no Instagram (_setemp) e facebook (setemp.am).