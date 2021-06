Atendimentos suspensos no Detran-AM são reagendados; confira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) informou em nota que os usuários que estavam agendados para esta segunda-feira (07/06) para atendimento em algum dos Postos de Atendimento Descentralizados (PAD’s) do Órgão, serão atendidos no próximo sábado (12/06) no mesmo local e horário agendado, mediante apresentação do protocolo de atendimento.

Continua depois da Publicidade

As pessoas que estavam com agendamento para a sede do Detran-AM, poderão comparecer para atendimento até sexta-feira (11/06) no mesmo local e horário agendado.

Os alunos que estavam agendados para realização de exames de direção da categoria “B” poderão comparecer no mesmo horário agendado até quinta-feira (10/06).

Os candidatos que estavam agendados para realização de exames de direção da categoria “A” poderão comparecer no mesmo horário agendado até sexta-feira (11/06). Lembrando que para as duas categorias, o aluno precisa entrar em contato com o instrutor, para verificar a disponibilidade do mesmo na data de realização do exame.

Continua depois da Publicidade

Já os alunos que estavam agendados para o exame teórico de legislação, o Detran Amazonas vai entrar em contato com os candidatos para reagendamento, de um novo dia e horário, para realização da prova.

Os participantes dos cursos de atualização de CNH (Troca de CNH Estrangeira para Brasileira e Reciclagem) devem entrar em contato com o número 3643-0092 da Gerência de cursos do Detran-AM para remarcação das aulas.