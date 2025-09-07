A notícia que atravessa o Brasil!

Atrações do palco Malcher no #SouManaus são antecipadas neste domingo (7)

Demais palcos mantém programação original.

Por Marcia Jornalist

07/09/2025 às 17:27

Notícias de Manaus – O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, em suas redes sociais, neste domingo, 7/9, a antecipação da programação do palco Malcher, durante a última e terceira noite do “#SouManaus Passo a Paço 2025”.

A medida busca garantir que o público aproveite as atrações do festival e, ao mesmo tempo, tenha mais conforto para iniciar a semana de trabalho.

A primeira apresentação do dia será às 18h, com o cantor Péricles. Na sequência, o palco recebe grandes nomes da música nacional, incluindo Gusttavo Lima, Xand Avião e Ludmilla, além da participação de DJs Marcelo Creatina e DJ Noelle, nos intervalos.

A programação atualizada do palco Malcher ficou assim às 18h, com Péricles; 19h com apresentação dos DJs Marcelo Cretina e Noele; 19h15, Gusttavo Lima; 20h35, Marcelo Cretina e Noele; 20h50, Xand Avião; 22h20, DJs Marcelo Cretina e Noele; 22h40, Ludmilla; 0h, DJs Marcelo Cretina e Noele; e, encerrando a noite, 0h20, Ases do Pagode.

“Estamos antecipando a programação de hoje para que todos possam curtir o domingo com música de qualidade e, ao mesmo tempo, descansar para a nova semana de trabalho que começa amanhã”, destacou o prefeito de Manaus, David Almeida.

O palco Alfândega mantém a grade original: 17h30, Overload; 18h25, Critical Age; 19h20, Paralamas do Sucesso; 20h55, Paula Toller; 22h30, MC Livinho e 23h45, Dubdogz.

LEIA MAIS: Rap nacional e amazônico embalam público no palco Alfândega do #SouManaus 2025

 

