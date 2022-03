Aumento criminoso no preço da gasolina para R$ 7,49 em postos de combustível é denunciado em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Durante fiscalização em postos de combustíveis de Manaus nesta quinta-feira, 10/03, o vereador Rodrigo Guedes (PSC) denunciou o aumento irregular no preço da gasolina. O combustível passou a ser vendido por até R$ 7,49 o litro em alguns postos, após o anúncio do reajuste no preço da gasolina e do diesel vendidos pela Petrobras.

O reajuste, no entanto, elevará o preço da gasolina em R$ 0,61. Já na venda aos consumidores, o aumento será de R$ 0,44 no litro da gasolina. Conforme ressaltou o vereador, esse aumento, no entanto, só deve valer a partir desta sexta e, mesmo assim, os postos possuem estoque e não devem comprar com o novo valor de forma imediata e, ainda assim, aumentaram um dia antes do novo preço valer.

“O anúncio da Petrobras de aumento só vale a partir de amanhã, sexta-feira, nenhum posto ou distribuidora de Manaus está comprando ao valor mais alto, mas vários já estão vendendo a R$ 7,49 ou R$ 7,19. Eles estão se valendo da informação pública da Petrobras, da imprensa e redes sociais para enganar o consumidor fingindo que estão comprando a preço mais alto e roubando a população. Em outras palavras, estão roubando o dinheiro do consumidor e isso é crime!”, denunciou o vereador.

Guedes afirmou ainda que denunciou aos órgãos de fiscalização competentes para que a prática, que prejudica os cidadãos manauaras, não fique impune. O vereador explicou que o aumento é duplamente abusivo. “Mesmo que já estivessem comprando pelo preço mais caro hoje, estão aumentando a cobrança em 30 centavos a mais do que o que realmente deveria ser, de acordo com o valor informado pela Petrobras”, disse.

😳 pic.twitter.com/FzOS7bgDji — Trânsito Manaus (@TransitoManaus) March 10, 2022