Avanços da política de emprego e renda em Manaus são apresentados em Brasília

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), apresentou, nesta terça-feira, 23/5, no Ministério do Trabalho, em Brasília (DF), um balanço da pasta dos últimos dois anos. Entre as principais realizações, o titular do órgão, Radyr Júnior, destacou que a capital amazonense encerrou 2022 como o segundo município com maior intermediação na inserção de profissionais no mercado de trabalho, ficando atrás apenas de São Paulo (SP).

No ano passado, a Prefeitura de Manaus intermediou a contratação direta de 5.794 pessoas, enquanto a prefeitura paulistana foi responsável pela colocação de 7.928 profissionais. No ano anterior, a capital manauara ocupou a primeira colocação entre as cidades, intermediando a ocupação de 3.615 vagas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com os esforços realizados pela Semtepi, a capital amazonense vem registrando quedas significativas na taxa de desemprego, refletindo uma tendência em todo o Estado.

Esse resultado positivo é resultado do trabalho de inserção de novos profissionais no mercado de trabalho e do incentivo ao empreendedorismo na cidade. Agora em 2023, Manaus está com o melhor índice de intermediação na inserção de novos profissionais.

“Manaus está mudando seu paradigma, saindo de uma cidade com índices ruins de empregabilidade e se tornando uma cidade com uma cultura empreendedora”, afirma o secretário Radyr Júnior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante a reunião no Ministério, ele explicou que para manter esses resultados, é necessário criar mecanismos de fomento que compreendam a realidade empreendedora da cidade e fortalecer a rede do Sine. Até o momento, foram investidos cerca de R$ 30 milhões do Fundo Municipal do Trabalho na melhoria e construção de novos espaços, além do desenvolvimento de mecanismos de qualificação e aproximação entre candidatos e empregadores.

Com os resultados alcançados pela cidade, o governo Federal disponibilizou aproximadamente R$ 400 mil para o município, destinados às ações do Sine.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O governo Federal (por meio do Ministério do Trabalho) já destinou para Manaus dez vezes mais recursos do que no ano passado para o Sine, porque acreditamos na importância desse serviço como porta de entrada para a retomada da vida do trabalhador”, afirma Magno Lavigne, secretário de Qualificação e Fomento à Geração de Emprego e Renda do Ministério do Trabalho.

Além do trabalho realizado pelo Sine, a prefeitura tem impulsionado o setor por meio do incentivo ao empreendedorismo. Destaca-se a reforma do Distrito de Micro Indústrias de Manaus (Dimicro), que proporcionará um ambiente adequado para o desenvolvimento de microempresas, com a construção de 29 galpões e a criação de novos postos de trabalho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Prefeitura de Manaus também está investindo na criação da Central do Empreendedor, que fornecerá apoio e orientação centralizados aos empreendedores locais, abrangendo questões como registro de empresas, obtenção de licenças e informações sobre incentivos fiscais.

“Parabéns Manaus, que manteve o Sine funcionando mesmo em períodos em que os recursos federais eram limitados. Agora, vamos juntos construir novas oportunidades para os trabalhadores manauaras”, finaliza Lavigne.

Redação AM POST