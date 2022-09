Avenida Brasil e igarapé do Franco recebem limpeza urbana da Prefeitura de Manaus

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), segue desenvolvendo ações para melhorar os serviços de limpeza na capital. Neste sábado, 10/9, equipes do órgão realizaram uma grande ação de limpeza na avenida Brasil e no igarapé do Franco, no bairro Compensa, zona Oeste.

Serviços como varrição, capinação, poda e remoção de grandes objetos, lavagem e outras atividades foram executadas no local. Equipes da educação ambiental também percorreram a avenida, orientando a população sobre o descarte correto dos resíduos.

“A Semulsp fica atenta a todos os logradouros de Manaus, para que os mesmos fiquem de modo decente para se usar. E a avenida Brasil é uma das principais vias da cidade. Cuidamos dela, assim como de toda a Manaus. Estamos com mais de 300 profissionais realizando diversos serviços com força total aqui nesta área, pois é uma determinação do prefeito David Almeida e do secretário Altervi Moreira”, destacou o subsecretário da Semulsp, Jairo Santos.

O subsecretário adiantou que para manter a limpeza na cidade é realizada uma parceria entre todos. A população faz sua parte e a prefeitura cumpre com a obrigação pública.

“Cuidamos da cidade para as pessoas e também dependemos delas para que a cidade fique mais limpa e organizada, ou seja, pedimos que os manauaras joguem os seus resíduos no local correto. A limpeza da cidade custa tempo e dinheiro, e a prefeitura também investe em outras áreas, mas a Semulsp é uma parceira, que está atenta a tudo, inclusive à economicidade do município”.

A auxiliar de administração, Rosângela Brito, 47 anos, que tem o costume de correr na via, agradeceu os serviços realizados. “Ficamos muito agradecidos com os serviços na área. A limpeza na avenida traz tranquilidade e deixa o local mais seguro para caminharmos aqui”, afirmou.

Paralelo aos serviços na avenida Brasil, a Semulsp também está com equipes em outras zonas da cidade, executando ações de varrição, coleta e lavagem, como no bairro Ponta Negra, no Centro, Tarumã, no São José, no conjunto Eldorado e outros locais.

* Com informações da assessoria de imprensa