Avenida de Manaus tem congestionamento quilométrico após acidente entre ônibus e micro-ônibus

Nesta sexta-feira, 2, um congestionamento quilométrico se formou no trecho onde o micro-ônibus da linha 844 invadiu a contramão e colidiu contra o ônibus do transporte coletivo da linha 448 na Avenida Torquato Tapajós, bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital.

Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), a faixa da via ao lado do canteiro central no sentido Centro-bairro foi interditada por agentes de trânsito. Uma equipe de perícia da Polícia Civil está no local para investigar as circunstâncias do acidente.

Até o momento, seis pessoas ficaram feridas durante a colisão e foram socorridas para os hospitais e pronto-socorros 28 de Agosto, zona Centro-Sul, e Platão Araújo, na zona Leste.

Redação AM POST