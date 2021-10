Avenida Efigênio Salles é interditada; veja rotas alternativas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), trabalha em caráter emergencial na avenida Efigênio Salles, zona Centro-Sul, no sentido Centro/bairro, na desobstrução de uma antiga rede de drenagem profunda, que apresentou problemas. Em virtude de a via ser de grande fluxo, os trabalhos serão intensificados nesta segunda-feira, 25/10, no período noturno, evitando ainda mais transtornos para a população.

De acordo com Alessandro Rodrigues, diretor de Engenharia da Seminf, a área recebe nova tubulação em concreto armado, mais ampla e moderna.

“A antiga rede está obstruída, e para que não cause problemas ainda maiores, a engenharia está se antecipando e realizando a substituição do equipamento. Vamos trabalhar de forma célere como determinou o prefeito David Almeida e o vice-prefeito Marcos Rotta. A equipe está empenhada em trabalhar para que seja concluída no menor tempo possível”, explicou Rodrigues.

Desvio

Por conta dos trabalhos emergenciais, o trânsito no local foi interditado pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), desde às 19h. O fluxo de veículo será desviado para a rua Via Láctea, no conjunto Morada do Sol, Aleixo. As linhas 008,213,540,652,671 e 678 deverão obedecer ao mesmo desvio.

Carretas e veículos pesados serão desviados pela avenida Mário Ypiranga Monteiro. As obras devem se estender pela noite e os agentes do IMMU estarão no local orientando os motoristas.