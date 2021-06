Avenida Ephigênio Salles passará por obras e terá construção de passarela

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, nesta terça-feira, 22/6, durante almoço realizado no Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), localizado no Aleixo, zona Centro-Sul, que até o fim deste ano iniciará a obra de alargamento de trecho da avenida Ephigênio Salles, além da construção de uma passarela em frente ao prédio da corte de contas.

Continua depois da Publicidade

David Almeida explicou que a ação tem como objetivo garantir uma maior fluidez no trânsito da região. O alargamento da via acontecerá a partir da saída do viaduto Miguel Arraes, até a entrada da avenida Via Láctea, no conjunto Morada do Sol.

“Vamos realizar essas obras para darmos maior fluidez ao trânsito. Apresentamos a concepção do projeto para o conselheiro-presidente Mário Melo e ainda neste ano, vamos iniciar essa construção. Essa é mais uma ação da Prefeitura de Manaus, que irá trazer segurança à população”, enfatizou Almeida.

O presidente do TCE-AM, conselheiro Mário Melo, ressaltou a importância do trabalho integrado dos poderes Legislativo e Executivo para o crescimento da cidade de Manaus.

Continua depois da Publicidade

“Recebemos de braços abertos esse anúncio. Primeiro que vai resolver o problema de trânsito da região e de um certo modo, beneficiar também não só o TCE, como a igreja, o supermercado, e tantos outros estabelecimentos do entorno. O TCE, como falei para o prefeito, está aqui, não para criar dificuldade, mas para somar e ajudar a fazer esta cidade nossa crescer. Eu tenho certeza que o prefeito David tem essa sensibilidade e vai fazer uma bela administração”, concluiu.

Também participaram do encontro, a vice-presidente do TCE-AM, Yara Lins, o conselheiro Érico Desterro, além do diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins, o secretário da Casa Civil, Tadeu de Souza, o secretário da Casa Militar, Willian Dias, o subsecretário de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), Platiny Soares, e o subsecretário de Comunicação (Semcom), Israel Conte.