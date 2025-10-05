A notícia que atravessa o Brasil!

Avenida Getúlio Vargas alaga com forte chuva no Centro de Manaus

Via no Centro de Manaus registrou pontos de acúmulo de água após forte chuva.

Por Beatriz Silveira

05/10/2025 às 12:22

Notícias de Manaus – A Avenida Getúlio Vargas ficou alagada no Centro de Manaus em razão da forte chuva que atingiu a região. O volume de água se acumulou ao longo da via e formou pontos de alagamento, alterando a paisagem do trecho central da cidade. O cenário de inundação se estendeu por segmentos da avenida, em especial nas áreas de maior retenção de água, evidenciando o impacto imediato da precipitação intensa sobre a principal avenida do Centro.

O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) emitiu novo aviso às 11h, com validade até 18h, apontando risco hidrológico moderado para a capital. O comunicado destaca a possibilidade de alagamentos, enxurradas e inundações bruscas, sobretudo em áreas com alta declividade e drenagem limitada.

Recomendações — Antes das chuvas: verificar se a residência está em área de risco, manter calhas e ralos limpos, não descartar lixo nas ruas e guardar documentos e objetos de valor em locais altos e protegidos. Durante as chuvas: fechar portas e janelas, evitar contato com água de alagamentos, não atravessar vias inundadas, mesmo de carro ou moto, e procurar locais seguros se o nível da água subir. Após as chuvas: higienizar casas atingidas, evitar contato direto com lama e não consumir água de poços ou fontes naturais possivelmente contaminadas.

 

