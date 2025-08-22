A notícia que atravessa o Brasil!

Manaus

Avião declara emergência no ar e paralisa operações no Aeroporto de Manaus

Passageiros devem verificar status dos voos com as companhias aéreas.

Por Beatriz Silveira

22/08/2025 às 22:58 - Atualizado em 22/08/2025 às 23:20

Avião com problema mecânico, faz pouso de emergência

Avião em situação de emergência paralisa voos no Aeroporto de Manaus

Notícias de Manaus –  Na noite desta sexta-feira (22), uma aeronave que apresentou problemas técnicos durante o voo declarou emergência e realizou um pouso no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. Segundo informações da administração do terminal, os protocolos de segurança foram acionados imediatamente para garantir a resposta rápida à ocorrência.

Apesar da gravidade da situação, não houve registro de feridos entre os passageiros e a tripulação. As equipes de emergência do aeroporto atuaram de forma preventiva, acompanhando a aeronave desde o momento da comunicação da falha até a conclusão do pouso em segurança.

Por precaução, as operações no terminal foram temporariamente interrompidas. Essa medida, segundo a administração, foi necessária para garantir que todo o atendimento fosse realizado de forma adequada e sem riscos para demais voos que estavam programados. A situação foi normalizada após a conclusão do atendimento à aeronave.

O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes orienta que passageiros com voos programados para as próximas horas entrem em contato diretamente com suas respectivas companhias aéreas a fim de verificar possíveis alterações ou ajustes na malha aérea.

A ocorrência chama atenção para a importância da estrutura de resposta a emergências no principal aeroporto da capital amazonense, que recebe diariamente voos nacionais e internacionais. O sistema de segurança, que envolve brigadistas, bombeiros civis e equipes de apoio logístico, foi determinante para o desfecho sem incidentes.

A administração do terminal segue monitorando o caso em conjunto com a companhia responsável pela aeronave, que passará por avaliação técnica detalhada para identificar a origem do problema e as medidas necessárias antes de voltar a operar.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

