Avião declara emergência no ar e paralisa operações no Aeroporto de Manaus

Avião com problema mecânico, faz pouso de emergência

Avião em situação de emergência paralisa voos no Aeroporto de Manaus

Notícias de Manaus – Na noite desta sexta-feira (22), uma aeronave que apresentou problemas técnicos durante o voo declarou emergência e realizou um pouso no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. Segundo informações da administração do terminal, os protocolos de segurança foram acionados imediatamente para garantir a resposta rápida à ocorrência.

Apesar da gravidade da situação, não houve registro de feridos entre os passageiros e a tripulação. As equipes de emergência do aeroporto atuaram de forma preventiva, acompanhando a aeronave desde o momento da comunicação da falha até a conclusão do pouso em segurança.

Por precaução, as operações no terminal foram temporariamente interrompidas. Essa medida, segundo a administração, foi necessária para garantir que todo o atendimento fosse realizado de forma adequada e sem riscos para demais voos que estavam programados. A situação foi normalizada após a conclusão do atendimento à aeronave.

O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes orienta que passageiros com voos programados para as próximas horas entrem em contato diretamente com suas respectivas companhias aéreas a fim de verificar possíveis alterações ou ajustes na malha aérea.

A ocorrência chama atenção para a importância da estrutura de resposta a emergências no principal aeroporto da capital amazonense, que recebe diariamente voos nacionais e internacionais. O sistema de segurança, que envolve brigadistas, bombeiros civis e equipes de apoio logístico, foi determinante para o desfecho sem incidentes.

A administração do terminal segue monitorando o caso em conjunto com a companhia responsável pela aeronave, que passará por avaliação técnica detalhada para identificar a origem do problema e as medidas necessárias antes de voltar a operar.