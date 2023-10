Avião joga água em área de vegetação próximo a Bola das Letras em Manaus; assista

Notícias de Manaus – Um vídeo registrado por um morador, flagrou o momento em que um avião jogava água em uma área de vegetação nas proximidades da Bola das Letras, no bairro Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste. Na última terça-feira (3), o local foi atingido por um incêndio de grandes proporções que passou dois dias para ser controlado. As autoridades investigam os responsáveis. A fumaça tomou conta da localidade e dificultou a respiração de moradores.

O avião despejou a água na vegetação para colaborar que novos focos de incêndio não atinja o local. Duas aeronaves vindas do Estado do Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal, estão em Manaus intensificando as ações realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

O Ibama e a Marinha do Brasil também colaboram na operação. As altas temperaturas ajudam a aumentar os focos de incêndio e Manaus está encoberta por uma nuvem de fumaça. A qualidade do ar é considerada péssima.

Denúncias sobre queimadas podem ser feitas por meio do WhatsApp (92) 98842-2161 ou no e-mail: [email protected].

Veja o vídeo flagrado por morador:

*Redação AM POST