Bairros amanhecem sem água mesmo após conclusão do serviço de manutenção de concessionária

Notícias de Manaus – A Águas de Manaus finalizou na noite de terça-feira (29) a manutenção programada no Complexo de Produção de Água da Ponta do Ismael. Com o término dos serviços, a empresa iniciou o retorno gradual do abastecimento de água na cidade.

As regiões centrais e os bairros próximos à Ponta do Ismael serão os primeiros a receber água, seguidos pelas áreas mais elevadas.

PUBLICIDADE

A previsão é que a normalização do serviço aconteça em até 48 horas, permitindo que a população volte à sua rotina habitual. Durante este período, a Águas de Manaus recomenda que os moradores utilizem a água de maneira moderada, a fim de evitar sobrecargas no sistema.

No entanto, a situação ainda é crítica em algumas regiões da zona norte e leste, onde os moradores enfrentam a falta de água nesta quarta-feira (30).

A empresa está monitorando a situação e promete manter a população informada sobre os avanços na normalização do abastecimento. A ação é parte dos esforços contínuos da Águas de Manaus para garantir que todos os cidadãos tenham acesso à água potável, um recurso essencial para a saúde e o bem-estar da comunidade.