Manaus

Bairros Coroado e Flores ficarão sem energia nesta segunda (22)

Concessionária programa desligamentos para serviços de manutenção e ampliação da rede.

Por Beatriz Silveira

21/09/2025 às 11:58

Notícias de Manaus –  Moradores dos bairros Coroado e Flores vão ficar sem energia elétrica nesta segunda-feira (22/9). O anúncio foi feito pela concessionária Amazonas Energia, que comunicou a necessidade do desligamento para a execução de serviços de manutenção e ampliação da rede elétrica. Segundo a empresa, a intervenção é parte do cronograma de obras voltado à melhoria do sistema de distribuição.

Além das áreas urbanas citadas, a zona rural também será afetada. Estão previstos desligamentos pontuais nos ramais da BR-174 e da AM-010, abrangendo trechos atendidos pela mesma rede que passa por intervenções técnicas. A empresa informou que os trabalhos têm como objetivo preparar a infraestrutura para suportar as demandas e garantir maior estabilidade operacional após a conclusão das atividades.

A interrupção atinge dois importantes bairros da capital, contemplando vias e residências localizadas no Coroado e Flores, enquanto, no interior do território municipal, os ramais ao longo das rodovias BR-174 e AM-010 sofrerão cortes temporários vinculados às frentes de serviço. De acordo com o comunicado, trata-se de uma ação programada para permitir a execução das etapas previstas no projeto de manutenção e expansão da rede, necessárias ao andamento das obras.

A Amazonas Energia ressaltou que os desligamentos fazem parte do pacote de intervenções de infraestrutura elétrica e reforçou a abrangência da medida, que inclui tanto setores da área urbana quanto pontos da zona rural. A companhia relacionou a interrupção diretamente às obras em curso, destinadas a ampliar a rede e realizar ajustes de manutenção nas estruturas já existentes.

