Bairros da Zona Leste ficarão sem água no domingo (11)

Notícia de Manaus – A Águas de Manaus anunciou que, devido a um serviço programado pela Amazonas Energia no próximo domingo (11), a Estação de Tratamento de Água da Ponta das Lajes (PDL) precisará ser temporariamente desligada. Isso resultará na interrupção do abastecimento de água nos bairros da Zona Leste atendidos pela referida unidade.

Os trabalhos da Amazonas Energia estão agendados para começar às 4h30 e têm previsão de término até as 10h30 do domingo. Após a conclusão da manutenção elétrica, as estações serão religadas, e o abastecimento de água começará a ser restabelecido gradualmente na cidade. A normalização do abastecimento está prevista para até 24 horas após a conclusão da intervenção, com prioridade para as regiões mais baixas e posteriormente para as áreas mais elevadas.

Os bairros afetados pela interrupção do abastecimento incluem São José 3, Zumbi I, Zumbi II, Tancredo Neves, Gilberto Mestrinho, Santa Inês, Cidade Nova (Núcleos 02, 03, 04, 15, 16, 21, 22, 23 e 24), Novo Aleixo I, Novo Aleixo II, Amazonino Mendes I e II, Cidade de Deus I e II, Alfredo Nascimento I e II, Jorge Teixeira I, II, III e IV, e Jorge Teixeira Prourbis.

Para minimizar o impacto dessa interrupção, a Águas de Manaus recomenda que os moradores dessas áreas reservem água para o período e façam uso moderado do recurso, priorizando o consumo humano e atividades essenciais.

Além disso, a concessionária informou que terá equipes mobilizadas com carros-pipa para abastecer locais prioritários, como hospitais e Unidades Básicas de Saúde.

Em caso de situações emergenciais durante o período de interrupção do abastecimento, os moradores podem entrar em contato imediatamente com a concessionária pelos canais de atendimento: 0800-092-0195 (WhatsApp e SAC), pelo site www.aguasdemanaus.com.br ou pelo Aplicativo Águas App. O atendimento é gratuito e está disponível 24 horas por dia.