Bairros da zona oeste de Manaus ficarão sem água nesta quinta-feira

Redação AM POST

A Águas de Manaus informou que vai interromper temporariamente a distribuição de água tratada no sistema hidráulico São Jorge, na zona Oeste, nesta quinta-feira (21). A manutenção é uma melhoria essencial para a operação do sistema de abastecimento da região. Serão realizadas duas interligações de rede e a instalação de uma válvula reguladora de pressão. A manutenção ocorrerá em dois pontos: rua Vicente Torres Reis e rua Ademar de Barros, no bairro São Jorge.

Para que tudo ocorra com a segurança necessária, o fornecimento de água vai parar por algumas horas nesta quinta-feira. Os trabalhos iniciarão às 10h e vão até às 16h. Durante os trabalhos, os bairros São Jorge e Vila da Prata e os Conjuntos Vitória Regia e Jardim do Barés poderão apresentar oscilações no abastecimento de água. Logo após a conclusão do serviço, a água começa a retornar de maneira gradativa. A normalização do abastecimento deve acontecer em até quatro horas após o término dos trabalhos.

A concessionária Águas de Manaus orienta a população a fazer o uso consciente e, se possível, reservar água tratada de forma segura, para o período da manutenção. Para minimizar os impactos, atividades que utilizam muita água, como lavagem de roupa, lavagem de carros, limpeza de casa ou similares devem ser evitadas pela população durante a parada programada.

A Águas de Manaus vai monitorar o abastecimento de locais como hospitais, Unidades Básicas de Saúde na região abrangida e disponibilizará carros pipa para abastecer estes pontos.

A empresa reforça o compromisso em oferecer saúde e qualidade de vida para a cidade e agradece a compreensão da população. Qualquer ocorrência que necessite intervenção da concessionária deve ser registrada em nossos canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, site aguasdemanaus.com.br, aplicativo Águas APP.

* Com informações da Assessoria de Imprensa