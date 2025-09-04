Baixo estoque de sangue: Hemoam funcionará no feriado e convoca doadores em Manaus

Notícias de Manaus – A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) anunciou que funcionará normalmente nesta sexta-feira (5/9) e sábado (6/9), das 7h às 18h, mesmo durante o feriado, para atender doadores de sangue. A medida ocorre diante da queda significativa registrada no volume de doações no início de setembro.
Entre os dias 1º e 3, foram coletadas apenas 433 bolsas de sangue, o que representa cerca de 140 por dia — muito abaixo da meta mínima de 250 bolsas diárias necessárias para manter os estoques em níveis seguros.
Segundo a gerente de captação de doadores do Hemoam, Nívia França, a situação preocupa e exige mobilização imediata:
“Estamos com estoques baixos. Por isso, reforçamos o convite para que todos que estiverem em Manaus e em boas condições de saúde compareçam ao Hemoam ainda esta semana para doar”, destacou.
O baixo abastecimento pode comprometer transfusões em hospitais públicos e privados, colocando em risco cirurgias, tratamentos de pacientes com câncer e doenças crônicas, além de atendimentos de vítimas de acidentes.
No domingo (7/9), o hemocentro não funcionará.
Quem pode doar
-
Ter entre 18 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos;
-
Jovens de 16 e 17 anos podem doar apenas com autorização e presença do responsável legal;
-
Estar em boas condições de saúde e bem alimentado;
-
Apresentar documento oficial com foto (RG, CNH, passaporte ou Carteira de Trabalho).
O Hemoam está localizado na avenida Constantino Nery, nº 4397, bairro Chapada, em Manaus.