Manaus

Baixo estoque de sangue: Hemoam funcionará no feriado e convoca doadores em Manaus

ntre os dias 1º e 3, foram coletadas apenas 433 bolsas de sangue, o que representa cerca de 140 por dia.

Por Jonas Souza

04/09/2025 às 20:45

Notícias de Manaus – A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) anunciou que funcionará normalmente nesta sexta-feira (5/9) e sábado (6/9), das 7h às 18h, mesmo durante o feriado, para atender doadores de sangue. A medida ocorre diante da queda significativa registrada no volume de doações no início de setembro.

Leia mais: Prefeito de Itacoatiara é notificado pelo MP-AM por sobrepreço em licitação de mais de R$ 13 milhões

Entre os dias 1º e 3, foram coletadas apenas 433 bolsas de sangue, o que representa cerca de 140 por dia — muito abaixo da meta mínima de 250 bolsas diárias necessárias para manter os estoques em níveis seguros.

Segundo a gerente de captação de doadores do Hemoam, Nívia França, a situação preocupa e exige mobilização imediata:

“Estamos com estoques baixos. Por isso, reforçamos o convite para que todos que estiverem em Manaus e em boas condições de saúde compareçam ao Hemoam ainda esta semana para doar”, destacou.

O baixo abastecimento pode comprometer transfusões em hospitais públicos e privados, colocando em risco cirurgias, tratamentos de pacientes com câncer e doenças crônicas, além de atendimentos de vítimas de acidentes.

No domingo (7/9), o hemocentro não funcionará.

Quem pode doar

  • Ter entre 18 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos;

  • Jovens de 16 e 17 anos podem doar apenas com autorização e presença do responsável legal;

  • Estar em boas condições de saúde e bem alimentado;

  • Apresentar documento oficial com foto (RG, CNH, passaporte ou Carteira de Trabalho).

O Hemoam está localizado na avenida Constantino Nery, nº 4397, bairro Chapada, em Manaus.

