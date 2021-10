Balneário do Sesc AM reabre neste domingo (31) em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O Parque Aquático 2 do Balneário Sesc AM, o mais tradicional centro de lazer manauara, retoma as atividades neste domingo (31). Com horário de funcionamento das 9h às 16h30 e infraestrutura completa para atender toda a família, o local dispõe de piscinas para adultos e crianças, lanchonete, pátio de lazer, vestiários com salas de serviço médico, quadras, caramanchão e estacionamento.

A diretora do Sesc AM, Adriana Sales, destaca os preparativos para a reabertura do espaço. “Neste momento de retomada plena das nossas atividades presenciais, é com muita satisfação que reabrimos o parque aquático 2 no próximo domingo (31). Nossa equipe trabalha para oferecermos um ambiente de lazer adequado a todas as normas de segurança sanitária do pós-pandemia, sem nos esquecermos de propiciar um domingo de muito lazer às famílias que forem à nossa unidade”, salienta.

A parque aquático 2 reabrirá às 9h, mas a partir das 7h, o Sesc AM preparou um café regional para deixar os frequentadores revigorados e aproveitarem todas as atrações que a entidade proporcionará, entre elas, atividades recreativas e o show da banda Forró Delivery.

As pulseiras para acesso ao local já podem ser adquiridas nas centrais de atendimento da instituição, que ficam localizadas nas unidades Centro (Henrique Martins, 427), Cidade Nova (rua Visconde de Itanhaém, 94) e no próprio Balneário. Para trabalhadores do comércio e dependentes (a partir de 11 anos) o valor é de R$ 5,00, dependentes de 4 a 10 anos, R$ 3,00. Para o público em geral, valor de R$ 15,00 (crianças até 11 anos pagam R$ 5,00).