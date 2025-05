Balsa colide com canoa e deixa dois feridos no rio Negro em Manaus

Notícias de Manaus – Um acidente fluvial grave foi registrado na tarde desta sexta-feira (2/5), na comunidade Assentamento de Nazaré, localizada na margem esquerda do rio Negro, a cerca de 60 quilômetros em linha reta da cidade de Manaus. Uma balsa colidiu com uma canoa em que estavam dois homens, passando por cima da embarcação menor e deixando as vítimas feridas.

As vítimas foram identificadas como Francisco Rodrigues, de 61 anos, e Assis de Sousa. Moradores da região relataram que os dois estavam na canoa no momento do impacto, que foi violento devido à fragilidade da pequena embarcação. A canoa ficou completamente destruída.

Apesar do acidente ter ocorrido durante a tarde, o resgate só foi possível por volta das 19h. Os dois homens ficaram ilhados por horas em uma área ribeirinha, até a chegada de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Fluvial, que prestou os primeiros socorros. Em seguida, as vítimas foram transferidas para ambulâncias em terra firme e encaminhadas a uma unidade hospitalar em Manaus. O estado de saúde deles ainda não foi divulgado.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas. Até o momento, não há confirmação se a balsa seguia os protocolos de navegação. Uma investigação será aberta para apurar possíveis falhas humanas ou técnicas e determinar responsabilidades.

O episódio levanta novamente o alerta para os riscos da navegação na região amazônica e a importância de fiscalização rigorosa nas vias fluviais.