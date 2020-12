Redação AM POST

Uma balsa de transporte de derivados de petróleo, pegou fogo na manhã desta segunda-feira (28), ao lado do Porto Chibatão, no bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul de Manaus.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio teria iniciado no momento em que era feito o descarregamento do combustível. O momento foi registrado por moradores que passavam no local.

Ainda não há registro de feridos e o fogo logo foi controlado com a ação dos bombeiros. Uma inspeção está sendo feita no local para evitar novos acidentes e para orientação dos trabalhadores.

Balsa de derivados de petróleo pega fogo ao lado do Porto Chibatão em Manaus pic.twitter.com/F6bx1wVqb7 — AM POST (@portalampost) December 28, 2020