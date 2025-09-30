A notícia que atravessa o Brasil!

Banda de Música 60+ inicia ensaios na Esat com aulas gratuitas para idosos em Manaus

Aulas gratuitas duas vezes por semana combinam teoria e prática, acolhem iniciantes e contam com monitores estudantes da UEA sob orientação docente.

Por Beatriz Silveira

30/09/2025 às 21:18

Notícias de Manaus – Ensaios do Projeto Banda de Música 60+ tiveram início nesta segunda-feira (29/9), na Escola Superior de Artes e Turismo (Esat), com a participação de mais de 40 pessoas. A ação, desenvolvida pelo Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino Musical (Lapem) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), é descrita como pioneira no Brasil e oferece aulas gratuitas de música voltadas à população da terceira idade no Amazonas.

As atividades acontecem duas vezes por semana e não exigem experiência prévia, unindo formação teórica e prática musical. O objetivo é promover bem-estar, inclusão e socialização para pessoas com mais de 60 anos, criando um ambiente de aprendizagem acessível e acolhedor. De acordo com a coordenação, a proposta também busca realizar o desejo de quem sempre quis aprender um instrumento. “A música não tem idade. Ela conecta, emociona e dá novo significado à vida dos alunos”, afirma o coordenador do projeto, Prof. Dr. Fabio Carmo.

A iniciativa também funciona como campo de estágio e capacitação para estudantes de música da UEA, que atuam como monitores sob orientação de professores qualificados. Durante as aulas, os participantes têm contato com instrumentos de sopro e percussão, com destaque para flauta, clarinete, saxofone, trompete, trombone, tuba e percussão, desenvolvendo habilidades progressivamente e fortalecendo vínculos coletivos por meio do fazer musical.

Com foco na aprendizagem ao longo da vida, o Projeto Banda de Música 60+ consolida uma frente de atuação que combina formação artística, convivência e acesso gratuito à educação musical, ampliando oportunidades para o público sênior e valorizando o papel da música como ferramenta de transformação pessoal e social.

