Banda Kiss pode se apresentar na capital amazonense no próximo ano

Redação AM POST

A empresária da Fábrica de Eventos, Bete Dezembro, anunciou nesta terça-feira (4), em seu perfil nas redes sociais, a possibilidade de um show do KISS, na capital amazonense.

Os fãs vibraram com a notícia. De acordo com a empresária, o KISS está rodando o mundo com o Kiss World – The Best of Kiss e em abril se apresenta na Colômbia, país vizinho.

Devido a proximidade com o Brasil, segundo ela, surgiu a proposta de finalizar o show na Arena da Amazônia e a empresária lançou: ‘O que vcs acham? Deixem os comentários aqui sobre o assunto’, destacou a empresária.