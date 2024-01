Banhista flagra dragagem de areia na Praia da Lua e PF realiza ação contra a prática em Manaus

Notícias de Manaus– Um vídeo que circulou pelas redes sociais causou indignação e preocupação entre os moradores de Manaus. Nas imagens, é possível observar uma draga, equipamento de garimpo ilegal, retirando areia da Praia da Lua, e levando para barcos. Em resposta a essa situação, a Polícia Federal do Amazonas realizou uma operação contra a extração ilegal de areia na cidade.

Crime ambiental na Praia da Lua. Dragagem de areia da praia. pic.twitter.com/RlzXk3eKlk
— Rodrigo Freitas (@RealFreitas) January 17, 2024

A Delegacia do Meio Ambiente da PF foi acionada e, em conjunto com o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM), realizou a operação após divulgação do vídeo. Durante a ação, uma balsa de grande porte foi inutilizada, uma vez que os investigadores identificaram que ela estava causando “irreparáveis danos ambientais” e era impossível removê-la do local em que estava atracada.

A importância de combater a extração ilegal de areia vai além do dano ambiental. Essa prática, além de prejudicar o ecossistema local, configura uma série de crimes que devem ser investigados e punidos de acordo com a lei. Por isso, a Polícia Federal abriu um inquérito para aprofundar os fatos e identificar os responsáveis.

Os indivíduos envolvidos na extração ilegal de areia poderão responder por diversos crimes, como dano, extração de recursos minerais sem licença, usurpação de bens da União e associação criminosa. Vale ressaltar que a operação foi realizada com o objetivo de combater essas práticas criminosas, mas ninguém foi preso durante a ação.