Bar em Manaus recebe enxurrada de críticas após tentar “lacrar” na web com condenação de Bolsonaro

Notícias de Manaus – O bar Sarará, conhecido por seus eventos de pagode em Manaus, se tornou alvo de críticas nas redes sociais nesta quinta-feira, 11, após tentar ‘lacrar’ com post sugestivo a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e desagradou clientes de direita.

O texto divulgado pelo estabelecimento diz:

“Algumas notícias a gente comemora do jeito certo: hoje tem pagode e UM BARRIL de CHOPP liberado pra quem chegar cedinho pra brindar com a gente.”

A publicação, que coincidentemente saiu no mesmo dia em que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em decorrência da trama golpista, rapidamente gerou reações negativas de internautas e já conta com mais de 1,2 mil comentários e 2,3 mil curtidas.

Nos comentários, diversos seguidores criticaram o bar e questionaram a postura política do estabelecimento:

“Já não via meu dinheiro, agora que não vai ver mesmo”, disse um internauta. “Já sabe, o bar só vai lotar quando cair o Bolsa Família”, afirmou outro.

“Não apaga a postagem não, mantenham-se firmes na posição de esquerda de você.”, sugeriu outra pessoa. “Já sabe que deve ser mal frequentado. Não vai durar nem até o final do mês”, alertou um usuário.

“Lugar de bolsominios é na igreja e não no bar”, disse uma pessoa. “Pois meu dinheiro vocês não vão ver nunca mais… quem compactua com a injustiça e ditadura do STF não merece meu suado dinheirinho”, afirmou outra.

Apesar das críticas, outros internautas saíram em defesa do bar, reforçando o posicionamento do Sarará:

“kkkk do nada a galera que nem frequenta o lugar querendo cancelar o ambiente. Vocês são uma graça. Vão procurar o que fazer. Sarará sempre foi e sempre será um lugar de aconchego de gente como a gente que sabe a importância de ter um posicionamento correto político. Agora vão lá chorar pelo ex-presidente de vocês, e agora presidiário. Sextou? no melhor bar de samba, pagode de Manaus. TMJ Sarará.”

Em algumas respostas, o bar também interagiu com os seguidores:

“Hoje ainda não, mas daqui a 6 meses não vai ter dinheiro nem pra pagar os coletos da Ambev”, ironizou uma seguidora. O bar logo respondeu. “Tá repreendido, amigo. Que a gente possa seguir gerando emprego e renda.”

Outro internauta ainda acrescentou com ironia: “Não apaguem a postagem não, continuem mostrando para a cidade que a maioria é de direita que vocês são esquerdas. O pessoal não quer videozinho depois se desculpando. Sigam seus ideais e defendam Lula até o fim.”

