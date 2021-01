Baratão da Carne doa 150 cilindros de oxigênio para ajudar famílias de doentes com covid-19 em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A rede de supermercados Baratão da Carne, está doando 150 cilindros de oxigênio, que corresponde a 7500 litros do insumo, para famílias de Manaus. A carga chegou de São Paulo nesse sábado (23) por meio de avião e será disponibilizada para pacientes com doenças respiratórias, espacialmente os afetados pela Covid-19.

A doação chega em um momento que o Amazonas registra um aumento no número de casos da doença causada pelo novo coronavírus, a rede de saúde está sobrecarregada com falta de leitos e muitas famílias tem que tratar os doentes em casa mas enfrentam outro grave problema que é o desabastecimento de oxigênio medicinal no estado.

A Distribuidora Lopes, parceira do Baratão da Carne nesta ação solidária, dará todo o apoio logístico dentro de Manaus para a entrega dos cilindros na casa de cada paciente.

De acordo com o presidente do Grupo Baratão da Carne, Edilson Rufino, essa é um retribuição da empresa aos amazonenses. “Estamos solidários a esta situação que afeta tantas famílias de maneira mais aguda que em qualquer parte do mundo, e continuamos de prontidão caso novas necessidades se apresentem. Esta é uma pequena retribuição da empresa a todos os moradores de Manaus, que são o motivo de existência do Baratão da Carne”, destacou.

A rede de supermercados também ajuda hospitais no município de Parintins (distante cerca de 369 quilômetros da capital Manaus) com a distribuição de alimentos, contribui ainda com instituições de caridade que cuidam de crianças e também doa ossada para preparação de sopas destinada a famílias carentes cadastradas junto a loja do Baratão da Carne, no bairro Grande Vitória, Zona leste de Manaus. Na época da primeira onda da Covid-19, em abril do ano passado, todas essas ações solidárias foram intensificadas.

