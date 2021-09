Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Um bebê de dois meses, morreu na noite desta quarta-feira (29), após sofrer um acidente de carro na Avenida Solimões, no bairro Mauazinho, zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, a vítima deu entrada no Hospital Joãozinho no último dia 25, após sofrer acidente de carro com os pais. Na ocasião, o veículo colidiu com outro carro e o bebe foi internado com ferimentos graves.