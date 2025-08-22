Beiradão pode se tornar patrimônio imaterial brasileiro

Notícias de Manaus – O Beiradão, manifestação cultural típica do Amazonas que mistura música, dança e modos de vida ribeirinhos, está em processo para ser reconhecido como Patrimônio Imaterial Brasileiro. O tema foi debatido na Oficina de Registro do Beiradão: Inventário Participativo, realizada nesta quinta-feira (21) na Escola Superior de Artes e Turismo da UEA, como parte do 1º Festival do Beiradão do Amazonas.

A atividade, mediada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), reuniu músicos, pesquisadores e representantes da cultura local. A proposta é construir de forma coletiva o inventário que vai subsidiar o processo de registro nacional, preservando as memórias e práticas desse movimento cultural que surgiu nos anos 1970 e ganhou força na década de 1980.

O produtor cultural Paulo Moura, coordenador do festival, destacou a importância do reconhecimento: “O Beiradão gera emprego, renda e está presente em todos os municípios do Amazonas, com mais de 200 músicos se declarando beiradeiros. É um movimento que precisa ser valorizado como patrimônio do país”.

Atualmente, o Beiradão já possui o título de patrimônio cultural imaterial do Amazonas, conquistado em 2023, e conta com uma data comemorativa estadual, celebrada em 3 de outubro. Agora, o objetivo é garantir que essa expressão alcance o mesmo status em âmbito nacional.

A primeira edição do Festival do Beiradão encerra nesta sexta-feira (22), no Largo de São Sebastião, em Manaus, com apresentações de artistas como Márcia Novo, Nunes Filho, Hadail Mesquita, Alaídenegão, além da Orquestra de Beiradão do Amazonas e DJ Surubim. O evento também reúne comidas típicas e artesanato, reforçando o caráter comunitário e multifacetado dessa tradição amazônica.