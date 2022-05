Beneficiários de programas sociais participam de mutirão para atualização do CadÚnico em Manaus

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), realizou neste sábado, 21/5, a 7ª edição do Mutirão de Cadastro Único, mais uma vez realizado no shopping Phelippe Daou, localizado no bairro Cidade de Deus, zona Norte. Com o objetivo de atender os beneficiários dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) Cidade Nova e Via Norte, o evento também abordou o combate ao abuso e exploração sexual infantil, tema da campanha Maio Laranja.

“Não poderíamos deixar de aproveitar esse momento, em que um grande número de pessoas está reunido para a realização dos cadastros, para falar do combate a essa realidade que ainda é muito forte em nossa cidade”, afirmou a secretária da Semasc, Jane Mara Moraes.

Aproximadamente 1.300 pessoas foram atendidas no mutirão. A diretora da Área de Proteção Social da Semasc, Lilian Gomes, destacou a satisfação do público com o atendimento realizado ao longo dos últimos mutirões.

“As pessoas estão gostando muito do atendimento que oferecemos a elas, muito por conta da velocidade dos nossos entrevistadores e da qualificação de toda a equipe, sempre muito bem treinada para orientar a todos no que diz respeito aos benefícios do cadastro”, ressaltou.

O evento também contou com a presença de representantes da Águas de Manaus e da Amazonas Energia, trabalhando as tarifas sociais para as famílias cadastradas.

“É uma satisfação enorme fazer parte da proteção de mais de 100 mil famílias com a tarifa social manauara. Isso, para nós, representa dar dignidade às pessoas mais humildes, além de propiciar uma maior qualidade de vida, reduzindo a incidência de doenças, por meio do fornecimento de água e serviços de esgoto”, disse a gerente de Responsabilidade Social da Águas de Manaus, Semy Ferraz.

Impossibilitada de trabalhar por problemas de saúde, a artesã Myllie Neves da Silva, 56, viu no mutirão uma grande esperança. “Ajudou bastante, não só eu, mas como muitas pessoas que estão aqui hoje e que estão precisando, principalmente após a pandemia”, salientou.

A industriária Daniela Alves teve seu atendimento adiantado em mais de um mês pela ação. “Estou achando incrível e de extrema importância. Muitas pessoas que estavam precisando receber algum tipo de benefício, desesperadas, e esse trabalho, com certeza, beneficiará essas e outras pessoas”, afirmou.

Mutirões de Cadastro Único

Os mutirões de atualização do Cadastro Único são parte da política da gestão do prefeito David Almeida para a ampliação do alcance dos serviços de assistência social na cidade de Manaus. Por meio do CadÚnico, as famílias em estado de vulnerabilidade social conseguem ter acesso a uma série de benefícios sociais, como o Auxílio Brasil, isenção de taxas para concursos públicos, tarifa social para energia elétrica e muito mais.

Para realizar o agendamento para inserção ou atualização do Cadastro Único é necessário comparecer ao Cras localizado na área de abrangência da unidade familiar. Para mais informações, acesse o site da Semasc no endereço eletrônico semasc.manaus.am.gov.br.