Beneficiários do ‘Auxílio Brasil’ em Manaus começaram a receber o beneficio; veja calendário de pagamento

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), acompanhou, nesta quarta-feira, 17/11, o primeiro dia de pagamento do “Auxílio Brasil”, benefício que substituiu o Bolsa Família, e que começou a ser liberado aos beneficiários com NIS (Número de Identificação Social) de final 1. Na quinta-feira, 18/11, é a vez das pessoas com NIS final 2 receberem o pagamento.

Continua depois da Publicidade

Todas as famílias que já eram beneficiadas pelo Bolsa Família migrarão automaticamente para o Auxílio Brasil. Para as famílias que não eram beneficiárias ou que estão com o Cadastro Único desatualizado, será necessário fazer a atualização, para receber o benefício.

“A Semasc está em processo de orientação às famílias que eram beneficiárias do programa Bolsa Família e que migraram para o Auxílio Brasil. Hoje, todas as famílias que têm o número de identificação social com final 1, estão recebendo, e os pagamentos seguirão conforme o número final do NIS”, afirmou a secretária da Semasc, Jane Mara Moraes.

Entre orientações e cadastros no CadÚnico, os 20 Centros de Referência de Assistência Social (Cras) de Manaus estão realizando mais de 4 mil atendimentos por dia. Na capital, cerca de 260 mil famílias estão no CadÚnico.

Continua depois da Publicidade

O calendário de pagamento seguirá as seguintes datas:

NIS com final 1 – 17 de novembro NIS com final 2 – 18 de novembro Continua depois da Publicidade NIS com final 3 – 19 de novembro NIS com final 4 – 22 de novembro Continua depois da Publicidade NIS com final 5 – 23 de novembro NIS com final 6 – 24 de novembro NIS com final 7 – 25 de novembro NIS com final 8 – 26 de novembro NIS com final 9 – 29 de novembro NIS com final 0 – 30 de novembro

Os contemplados do auxílio são as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, que tenham em sua composição familiar gestantes ou pessoas com idade até 21 anos incompletos.

O canal de atendimento para tirar dúvidas sobre o Auxílio Brasil é o 111.