Manaus/AM– Mesmo com baixa incidência de queimadas na capital amazonense, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), segue fazendo o trabalho de conscientização sobre os riscos e danos causados pelas queimadas urbanas. Neste sábado, 30/9, a cabeceira da ponte Rio Negro, zona Oeste de Manaus, recebeu a quarta blitz “Manaus Sem Fumaça 2023″.

A quarta ação dessa fase da campanha de combate às queimadas urbanas envolveu orientações à população sobre as queimadas urbanas, que são crimes ambientais e causam diversos danos à saúde humana e ao meio ambiente. A Semmas também realizou a distribuição gratuita de mil mudas de plantas medicinais, frutíferas arbóreas e ornamentais, para que a população plante em seus quintais e na frente das casas, ajudando o meio ambiente.

O secretário da Semmas, Antonio Stroski, coordenou a ação. Para ele, é essencial o combate às fumaças provenientes de queimadas na cidade de Manaus. “Nós estamos fazendo um alerta para a população de que a prática do uso do fogo para queimar resíduos deve ser abandonada. Estamos neste local para também sensibilizar os moradores dos municípios vizinhos e para que a nossa mensagem sensibilize as pessoas”, destacou o secretário da Semmas, Antonio Stroski.

Um dos efeitos da campanha é a baixa incidência de queimadas em Manaus. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) demonstram que, do último mês de julho até ontem (29), foram registrados 14.203 focos de queimadas no Amazonas. Desse total, 53 em Manaus, representando 0,4% do total de ocorrências nos últimos três meses de 2023.

A Semmas realiza ações semanais de orientações sobre as queimadas urbanas e também a distribuição itinerante de mudas, em um bairro e zona distintas da cidade.

Uma das pessoas que recebeu as orientações dos técnicos da Semmas sobre as queimadas urbanas foi Francisco Nilo, que passa pela ponte Rio Negro todos os dias. “A ação da Prefeitura de Manaus é muito importante, porque normalmente as pessoas só agridem a natureza e esta ação informa as pessoas sobre como descartar corretamente os resíduos e não queimar”, enfatizou.

Outra pessoa que aproveitou a ação foi a advogada Luana Guedes. Moradora de Manaus, ela tem sítio em Iranduba e estava a caminho do município, quando aproveitou para pegar mudas de amora, para plantar no local.

As blitze “Manaus Sem Fumaça” 2023 ocorrem em pontos estratégicos da cidade e nas zonas onde a Semmas recebe mais denúncias por conta de queimadas.

Redação AM POST*