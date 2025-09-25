BMW atropela motociclista e aluno em frente a escola no Jorge Teixeira em Manaus

Notícias de Manaus – Duas pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo um carro de luxo modelo BMW, na tarde desta quinta-feira (25/9), na rua Nova Esperança, em frente à Escola Estadual Vasco Vasques, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

Segundo testemunhas, o condutor da BMW atingiu primeiro um motociclista e, em seguida, um aluno que estava nas proximidades. Após o impacto, o motorista fugiu sem prestar socorro e ainda não foi identificado. A dinâmica descrita pelos relatos aponta que a colisão aconteceu em área de grande circulação por conta do fluxo escolar.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e realizaram os primeiros atendimentos no local. As vítimas foram encaminhadas para unidades de saúde da capital. O motociclista apresentou lesão no ombro. Não houve divulgação de outros detalhes sobre o estado de saúde dos envolvidos até o momento.

A Polícia Militar isolou a área e iniciou a coleta de informações que possam colaborar na identificação do veículo e do motorista. O objetivo é reunir elementos que auxiliem a esclarecer as circunstâncias do acidente e a responsabilização do condutor que deixou o local. A via registrou reflexos no trânsito durante o atendimento às vítimas e a retirada dos envolvidos.