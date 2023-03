Bob’s se manifesta sobre denúncia de discriminação de funcionário contra entregador de aplicativo em loja de Manaus

Redação AM POST*

A empresa Bob’s se manifestou por meio de nota para dizer que abriu sindicância interna para apurar os detalhes da denúncia de um entregador de aplicativos de Manaus identificado apenas como Rafael, que viralizou nas redes sociais na útima quarta-feira, (1) após denunciar uma discriminação feita contra ele, que teria partido de um funcionário da rede de restaurantes foodservice, durante uma coleta de um produto na loja localizada no Sumaúma Park Shopping, na Zona Norte de Manaus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O motoboy disse em vídeo, que o atendente do estabelecimento o chamou de “fedorento”. “Um funcionário do delivery, codinome Diogo me destratou, falou que eu estava fedorento e fedendo. Eu trabalhando debaixo de sol e debaixo da chuva. Quando eu tiro a capa da de chuva da ‘bag’, boto ela de novo dentro e assim faço dia todo e quando vou usar de novo, ela está fedendo. Mas isso não dá o direito do funcionário do delivery desrespeitar o entregador, o motoboy”, desabafou o homem.

Veja o vídeo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nota enviada ao AM POST a empresa disse que é contra qualquer forma de discriminação.

“O Bob’s, através de sua assessoria de imprensa, informa que acompanha o episódio ocorrido, nessa semana, na unidade do Sumaúma Park Shopping, na Zona Norte de Manaus, com o entregador de comida por aplicativo identificado como Rafael Igor Souza Nascimento. O Bob’s já abriu sindicância interna para apurar os detalhes dos fatos. Ressaltamos que o Bob’s é contra qualquer forma de discriminação, e que mantém constante realização de atividades educativas de seus colaboradores, sem perder de vista os desdobramentos cabíveis“, diz nota.