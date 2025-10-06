Boi Manaus 2025 começa na quarta com Feirinha do Tururi no Centro da capital

Notícias de Manaus – Começa nesta quarta-feira (8/10) a programação oficial do “Boi Manaus 2025”. A abertura será a tradicional Feirinha do Tururi, que vai até domingo (12) no estacionamento do Mirante Lúcia Almeida, no centro histórico da capital, reunindo artistas, barracas de comidas típicas, artesanato e muito boi-bumbá. A Feirinha tem entrada gratuita e abre o circuito de celebrações que antecedem o Boi Manaus, consolidando-se como ponto de encontro entre artistas, brincantes e o público apaixonado pela cultura popular.
O destaque desta edição será o “Boizinho Manaus”, marcado para domingo (12), também no Mirante Lúcia Almeida. A novidade foi criada para celebrar o Dia das Crianças, com uma programação voltada ao público infantil e às famílias.
Programação da Feirinha do Tururi
8/10 (quarta-feira) – Todos os artistas (a partir das 19h)
9/10 (quinta-feira) – Paulinho Viana/Jardel Bentes (19h); Helen Veras/Bruno Costa (20h); Mara Lima/Luanita Rangel (21h); Tony Medeiros/Carlos Batata (22h)
10/10 (sexta-feira) – Luciano Araújo/Márcia Novo (19h); Edilson Santana/Júnior Paulain (20h); David Assayag & Batucada do Garantido (21h); Canto da Mata/Klinger Jr. (22h)
11/10 (sábado) – Rei Azevedo/Márcio do Boi (19h); Márcia Siqueira/Ianayra/Julieta Câmara (20h); Patrick Araújo & Marujada de Guerra (21h); Sebastião Jr./Carlinhos do Boi (22h)
12/10 (domingo – Especial Dia das Crianças) – Arlindo Neto/Grupo Kaboclos (17h); Leonardo Castelo/P.A. Chaves (18h); Edmundo Oran & Caetano Medeiros (19h); Israel Paulain & J. Paulo Farias (20h); Prince do Caprichoso/Fabiano Neves (21h)
Depois da Feirinha, o público poderá curtir o Esquenta do Boi Manaus, de 15 a 19 de outubro, no estacionamento do Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (sambódromo), com atrações locais que mantêm o ritmo da celebração até os dias oficiais do evento. O “Boi Manaus 2025” ocorre em 24 e 25 de outubro, no sambódromo.