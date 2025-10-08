Boi Manaus 2025 começa nesta quarta-feira (8); confira programação

PUBLICIDADE

Durante cinco dias, o público poderá aproveitar apresentações de artistas locais consagrados, além de degustar comidas típicas e conferir o artesanato da região. O evento busca resgatar e valorizar a cultura do boi-bumbá, proporcionando momentos de lazer e educação cultural para moradores e visitantes. Entre os nomes confirmados na programação estão Tony Medeiros, David Assayag, Márcia Siqueira, Sebastião Jr., Prince do Caprichoso, Patrick Araújo & Marujada de Guerra, que prometem manter viva a essência da tradição amazônica.

Além das atrações musicais, a Feirinha do Tururi conta com estandes de artesanato e produtos locais, promovendo a economia criativa e fortalecendo a identidade cultural da região. A iniciativa busca integrar diferentes gerações, celebrando o patrimônio cultural de Manaus e incentivando o interesse pela história e pelos costumes da Amazônia.

O ponto alto da programação será no sábado, 12 de outubro, com o “Boizinho Manaus”, um evento inédito voltado para crianças e famílias em comemoração ao Dia das Crianças. A proposta é oferecer um espaço lúdico e cultural, aproximando os pequenos da tradição do boi-bumbá e promovendo atividades educativas, apresentações musicais e interações com personagens da cultura local. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a democratização do acesso à cultura, garantindo que todos possam vivenciar e conhecer a riqueza das tradições regionais.

