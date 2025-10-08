A notícia que atravessa o Brasil!

Boi Manaus 2025 começa nesta quarta-feira (8); confira programação

Por Natan AMPOST

08/10/2025 às 03:00

O Boi Manaus 2025 começa oficialmente nesta quarta-feira (8/10), às 19h, com a tradicional Feirinha do Tururi, realizada no mirante Lúcia Almeida, no Centro Histórico da cidade. A abertura do evento dá início ao calendário festivo do aniversário de Manaus e promete movimentar o coração da capital amazonense com uma programação diversificada de música, cultura e tradição.

Durante cinco dias, o público poderá aproveitar apresentações de artistas locais consagrados, além de degustar comidas típicas e conferir o artesanato da região. O evento busca resgatar e valorizar a cultura do boi-bumbá, proporcionando momentos de lazer e educação cultural para moradores e visitantes. Entre os nomes confirmados na programação estão Tony Medeiros, David Assayag, Márcia Siqueira, Sebastião Jr., Prince do Caprichoso, Patrick Araújo & Marujada de Guerra, que prometem manter viva a essência da tradição amazônica.

Além das atrações musicais, a Feirinha do Tururi conta com estandes de artesanato e produtos locais, promovendo a economia criativa e fortalecendo a identidade cultural da região. A iniciativa busca integrar diferentes gerações, celebrando o patrimônio cultural de Manaus e incentivando o interesse pela história e pelos costumes da Amazônia.

O ponto alto da programação será no sábado, 12 de outubro, com o “Boizinho Manaus”, um evento inédito voltado para crianças e famílias em comemoração ao Dia das Crianças. A proposta é oferecer um espaço lúdico e cultural, aproximando os pequenos da tradição do boi-bumbá e promovendo atividades educativas, apresentações musicais e interações com personagens da cultura local. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a democratização do acesso à cultura, garantindo que todos possam vivenciar e conhecer a riqueza das tradições regionais.
