Notícia de Manaus – Em uma decisão surpreendente, o tradicional evento Boi Manaus será adiado pela primeira vez em seus 25 anos de história, devido à qualidade do ar na cidade de Manaus. A festa, que faz parte das comemorações do aniversário da capital, é conhecida por reunir multidões de foliões e amantes da cultura local.

A decisão de adiar o evento foi tomada como resposta à alarmante condição da qualidade do ar na cidade, resultado da intensa fumaça que tem encoberto Manaus nos últimos dias. A poluição do ar alcançou níveis críticos, classificando a capital do Amazonas como uma das cidades com pior qualidade do ar em todo o mundo.

O Boi Manaus é uma das celebrações mais esperadas do ano na cidade, atraindo um grande público e destacando a cultura e as tradições locais. A decisão de adiar o evento visa garantir a segurança e a saúde dos participantes, uma vez que grandes aglomerações em meio à atual condição do ar representariam um risco significativo.

O anúncio oficial do adiamento do Boi Manaus para uma data posterior ainda neste ano deverá ser feito hoje pelo prefeito David Almeida, que pertence ao partido Avante. A medida reflete a preocupação com a saúde pública e o bem-estar da população, priorizando a segurança e o conforto dos cidadãos que participam das festividades.