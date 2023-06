Bolsa Idiomas: contemplados devem entregar documentos até esta segunda-feira (26)

O prazo para os contemplados na primeira chamada do Programa Bolsa Idiomas (PBI) entregarem a documentação nas instituições de ensino de língua estrangeira termina às 15h desta segunda-feira (26). De acordo com o edital nº 2/2023 – PBI, publicado no Diário Oficial do Município (DOM), de (20), o candidato classificado que deixar de entregar os documentos exigidos será automaticamente eliminado, não sendo admitida entrega de documentos fora do prazo estipulado.

Para o PBI 2023, foram disponibilizadas 30.020 bolsas com descontos variando entre 100%, 75% e 50%. A Escola de Serviço Público e Inclusão Socioeducacional (Espi), gestora do programa, registrou recorde histórico no número de inscrições, desde que o programa foi criado, em 2.013: 25.590. Este ano, por decisão do prefeito David Almeida, o PBI foi ampliado para alcançar estudantes a partir dos 10 anos de idade.

O diretor-geral da Espi, Júnior Nunes, explica que esta é uma etapa importante para assegurar a vaga do candidato.

“A entrega serve para comprovar as informações prestadas ao sistema quando do preenchimento do formulário de inscrição. Após isso, será feita a análise da documentação para fins de comparação com o que foi informado pelo candidato quando fez a sua inscrição eletrônica. Estando tudo de acordo, será emitido o encaminhamento de matrícula para adesão ao benefício, respeitando os procedimentos e prazos de matrícula das instituições de ensino. Isso quer dizer que não é necessário pagar nada nesta etapa, e não há cobrança de taxa de matrícula”, orienta Júnior.

Entre os critérios para concorrer a uma das bolsas estão residir em Manaus; estar cursando, ou ter concluído o ensino fundamental; ter renda per capita não superior a 2,5 salários-mínimos (R$ 3.300, em valores atuais); e não ser beneficiário de programa similar mantido pelo poder público (programas de bolsas de estudos). O PBI destina 5% das bolsas para idosos e 5% para Pessoas com Deficiência (PcDs).

Redação AM POST