‘Bolsa Qualificação’ vai oferecer 500 vagas gratuitas de desenvolvimento profissional em Manaus

Redação AM POST

A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), vai realizar uma agenda de ações em alusão ao mês do trabalhador, comemorado em maio, que inclui o lançamento do programa “Bolsa Qualificação”, criado pelo prefeito David Almeida para fortalecer e oportunizar desenvolvimento profissional aos cidadãos, com a oferta inicial de 500 vagas de cursos e outros treinamentos em várias áreas de trabalho. O evento será na próxima segunda-feira, 3/5, às 9h, no posto do Sine Manaus localizado no shopping Phelippe Daou, avenida Camapuã, 2.985, bairro Jorge Teixeira, zona Leste.

O lançamento do programa e da agenda de ações será no evento “Café de Negócios”, outra atividade da Semtepi promovida para estreitar relações com os parceiros do órgão que oferecem vagas de emprego por meio do Sine Manaus.

A abertura terá a presença do titular da Semtepi, Radyr Junior, e cerca de 12 empresas parceiras do Sine Manaus. O servidor da Superintendência Regional do Trabalho do Amazonas e atual membro do Conselho Municipal do Trabalho Carlos Araújo realizará uma palestra para explicar como vai funcionar o programa “Bolsa Qualificação”.

“Em meio à crise, fomos buscar parceiros extremamente categorizados para fazer essa troca, que certamente é muito importante e positiva para quem tem interesse e busca melhorar suas qualificações. O impacto da educação empreendedora e da formação técnica, com o apoio da prefeitura, oferecendo as ferramentas; e o cidadão respondendo com interesse, é de suma importância para o desenvolvimento da cidade”, aponta Radyr.

Nos 100 primeiros dias, a Semtepi ofertou quase 900 vagas de emprego; e ,neste mês de maio, outras centenas estarão disponíveis. A ideia é gerar mais parcerias para a recolocação de muitos trabalhadores no mercado de trabalho.

Programação

Além da oferta de vagas de emprego, cursos e do evento que dará início à programação do mês do trabalhador, haverá um ciclo de palestras on-line às segundas-feiras, palestras presenciais para as pessoas que forem ao Sine Manaus que serão realizadas às terças e sextas-feiras.

Uma série voltada ao trabalhador e empregador estará disponível nas redes sociais da Semtepi com depoimentos de pessoas que geraram oportunidades e de quem foi recolocado no mercado de trabalho. Haverá também feiras de artesanato dentro de algumas empresas do Polo Industrial de Manaus.