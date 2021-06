Bolsa Universidade: Prefeitura de Manaus começa a receber documentação da 2ª chamada

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus iniciou, nesta terça-feira, 29/6, a fase de recebimento de documentos dos candidatos contemplados na segunda chamada do processo seletivo do programa Bolsa Universidade. Até sexta-feira, 2/7, os interessados poderão entregar a documentação e garantir o benefício.

Coordenado pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), o programa contemplou, nesta chamada, mais 2,3 mil candidatos em situação de reserva. O novo chamamento foi determinado pelo prefeito David Almeida, visando contemplar efetivamente a população de baixa renda.

O diretor-geral da Espi/Semad, Júnior Nunes, destaca a importância dos candidatos ficarem atentos aos prazos. “Este é o momento para que aqueles que não foram contemplados com a primeira chamada se beneficiem. É um momento difícil por conta da pandemia, portanto, uma bolsa de estudos pode mudar a vida de um cidadão que não possui condições de custear sua qualificação”, ressalta Nunes.

Ainda de acordo com ele, havendo a possibilidade do não preenchimento do total de vagas, a Espi/Semad organizará novas chamadas para remanejar bolsas ao maior número possível de candidatos. “A situação de reserva significa que o inscrito está apto a concorrer às remanescentes e devem continuar atentos até o encerramento do processo seletivo”, completa o diretor-geral.

Para entregar a documentação, o beneficiado deve se dirigir à sede da instituição para qual foi contemplado, no horário de 8h às 15h. Quem ainda não consultou o resultado individual, publicado na última sexta-feira, 25/6, deve acessar o endereço eletrônico http://sgbu.manaus.am.gov.br/.

A edição 2021/2 do Bolsa Universidade contou com benefícios integrais (100%) e parciais (50% e 75%), e o total de bolsas com 100% de desconto nas mensalidades aproximou-se do somatório de vagas integrais dos três últimos processos seletivos realizados. Os benefícios de 75% também foram ampliados, chegando a 6 mil, além das vagas exclusivas para idosos e Pessoas com Deficiência (PcD).